老虎隊今天和26歲內野手史威尼（Trey Sweeney）及左投米勒（Jake Miller）簽下小聯盟合約，台灣好手李灝宇和鄭宗哲多了一名競爭者。

史威尼和米勒上周都被老虎列入不續約名單，成為自由球員，因此獲得與大聯盟30支球團洽談合約的權利。不過他們最終都被老虎以小聯盟合約簽回，不占40人名單名額。

2024年老虎將弗萊賀提（Jack Flaherty）交易至道奇，換回史威尼和李蘭佐（Thayron Liranzo）。史威尼在2024年與2025年合計為老虎出賽154場，但只有10轟、49打點，打擊率僅0.202，OPS值0.573。

史威尼大聯盟新人賽季擔任游擊手時獲得不錯評價，但2025年各項進階數據都明顯下滑，2026年史威尼因肩膀拉傷缺席整個賽季，傷勢甚至嚴重到必須接受手術。

老虎日前已與金河成簽約，預計與麥克尼格（Kevin McGonigle）分擔游擊防區。老虎目前陣容中還有李灝宇、鄭宗哲、巴艾茲（Javier Baez）、麥金斯崔（Zach McKinstry）、佩克（John Peck）及葛拉漢（Peyton Graham），共9人曾守過游擊。