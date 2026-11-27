聽新聞
0:00 / 0:00
MLB／李灝宇、鄭宗哲競爭對手+1 老虎簽史威尼、9人守過游擊
老虎隊今天和26歲內野手史威尼（Trey Sweeney）及左投米勒（Jake Miller）簽下小聯盟合約，台灣好手李灝宇和鄭宗哲多了一名競爭者。
史威尼和米勒上周都被老虎列入不續約名單，成為自由球員，因此獲得與大聯盟30支球團洽談合約的權利。不過他們最終都被老虎以小聯盟合約簽回，不占40人名單名額。
2024年老虎將弗萊賀提（Jack Flaherty）交易至道奇，換回史威尼和李蘭佐（Thayron Liranzo）。史威尼在2024年與2025年合計為老虎出賽154場，但只有10轟、49打點，打擊率僅0.202，OPS值0.573。
史威尼大聯盟新人賽季擔任游擊手時獲得不錯評價，但2025年各項進階數據都明顯下滑，2026年史威尼因肩膀拉傷缺席整個賽季，傷勢甚至嚴重到必須接受手術。
老虎日前已與金河成簽約，預計與麥克尼格（Kevin McGonigle）分擔游擊防區。老虎目前陣容中還有李灝宇、鄭宗哲、巴艾茲（Javier Baez）、麥金斯崔（Zach McKinstry）、佩克（John Peck）及葛拉漢（Peyton Graham），共9人曾守過游擊。
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。