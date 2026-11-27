33歲日籍左投今永昇太今年季後離開小熊隊成為自由球員，日前傳出有超過10支大聯盟球隊開價搶人，如今根據美國媒體報導，紅雀及馬林魚隊都被點名，應該積極爭取這名能穩固先發輪值的左腕。

根據《聖路易郵訊報》（St. Louis Post-Dispatch）的報導指出，紅雀正在尋找投手補強，包括能接受短約的先發投手，鎖定的目標中包括今永昇太及右投麥茲（Casey Mize），其中今永昇太因年紀因素，更適合簽短約。

今永昇太今年在小熊先發出賽32場，共投174.1局，拿下11勝10敗、防禦率3.77、送出174次三振，三項數據都是小熊全隊最佳，且在大聯盟三個球季，防禦率不高於3.77。而紅雀想要補強能排在先發輪值前段的投手，今永昇太正是合適的人選。

另外馬林魚也被《Sportswire Miami》報導點名，需補強能吃下大量局數並減少上壘者的先發左投，今永昇太就是球隊該應該積極追求的對象。今永昇太自2024年來到大聯盟後，在36名至少先發80場的投手中，WHIP值1.038排名第六低。

在馬林魚與一年約簽下重砲捕手桑契斯（Gary Sanchez）後，美媒認為，若馬林魚要成為真正具有競爭力的球隊，就必須將重點放在補強先發輪值。