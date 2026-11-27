道奇隊今年休賽季比往年還安靜，今天繼續開福袋，以小聯盟合約簽下29歲內野手瓦格曼（Eric Wagaman），美國媒體也分析道奇的新補強戰略。

瓦格曼2024年才登上大聯盟，去年在馬林魚隊出賽140場，有9轟53打點，打擊率0.250，OPS+86。今年只在大都會隊出賽26場，僅2轟5打點，打擊率0.191，OPS+66。

紐約郵報指出，道奇注意到能用小聯盟合約簽下大聯盟邊緣球員，一旦封館開始，球隊工作人員將被禁止與40人名單上球員聯繫，但小聯盟合約球員仍可以與球團教練團合作。

《The Athletic》記者吳（Katie Woo）也指出，由於大聯盟可能封館，道奇將補強重點放在小聯盟合約上，MLB封館不會影響小聯盟賽季的進行。