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MLB／Let's go！史上最貴投手首度發聲 史庫柏只用兩句嗨喊
手握史上最大投手合約的史庫柏（Tarik Skubal），隨著大都會今日宣布簽下這位兩屆塞揚獎後，終於在X上首度發聲，留下「衝吧！」兩字，並附上一顆蘋果符號，象徵紐約的暱稱「大蘋果」，讓大都會球迷順間嗨翻。
史庫柏與大都會達成9年4億5000萬美元合約，刷新大聯盟投手合約紀錄，大幅超越原由道奇日本強投山本由伸保持的12年3億2500萬美元，以及洋基王牌柯爾（Gerrit Cole）的9年3億2400萬美元。
事實上，史庫柏今年的經歷相當曲折，他在老虎透過薪資仲裁拿到3200萬美元年薪後，繳出7勝5敗、防禦率2.79、116次三振，期間還動過手術清除投球手肘的游離體，卻在8月被交易到道奇，也幫助球隊打進國聯冠軍賽，不過道奇最終仍無緣三連霸，儘管季後道奇有意留人，但傾向開出短年高薪合約，最終由大都會勝出。
本月剛滿30歲的史庫柏，生涯已拿下兩座塞揚獎，2024年更以18勝4敗、防禦率2.39，奪下美聯投手三冠王。
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