去年海盜王牌史肯斯（Paul Skenes）才寫下大聯盟「仲裁前獎金池」最高紀錄，今年紀錄卻馬上被打破。根據大聯盟與球員工會今日公布的最終數字，小熊中外野手阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong）將從獎金池領到354萬8994美元，超越史肯斯去年的343萬6343美元，成為這項制度實施以來單季領最多的球員。

阿姆斯壯今年以全票拿下國聯MVP，出賽162場打擊率2成80，敲出45轟、107分打點，還有41次盜壘，全數改寫生涯新高。加上這筆獎金，他3年來從獎金池累積領到509萬7329美元，比他2024到2026年合計228萬2186美元的年薪多出一倍以上。

此外，阿姆斯壯今年3月已和小熊簽下6年1億1500萬美元延長合約，將從2027年開始生效。

至於前紀錄保持人史肯斯，今年表現不如預期，獎金一口氣掉到第35名，只領到31萬6248美元，3年累計590萬4648美元。其他名列前茅的球員中，冠軍國聯賽揚獎得主，「火球男」米蕭洛斯基（Jacob Misiorowski）以316萬4848美元排第2；洋基的美聯賽揚獎得主斯萊特勒（Cam Schlittler）以312萬4038美元排第3；光芒三壘手卡米奈羅（Junior Caminero）、守護者投手梅西克（Parker Messick）則分居第4、第5。紅人游擊手克魯茲（Elly De La Cruz）、釀酒人外野手喬里歐（Jackson Chourio）、藍鳥終結者瓦蘭德（Louis Varland）和老虎內野手高尼格爾（Kevin McGonigle）也都領超過100萬美元。

這個獎金池是大聯盟與球員工會在2022年3月勞資協議中達成的制度，每年5000萬美元，目的是讓還沒有仲裁資格的年輕好手多拿一點錢，外籍職業球員則不適用。獎金依MVP、塞揚獎、新人王、年度最佳救援投手與年度最佳陣容的票選名次發放，每名球員一年只能領一項最高金額，剩下的再依WAR值分配。今年共有100名球員分到獎金，白襪8人最多，釀酒人5名球員合計領走544萬3421美元，是領最多錢的球隊；獎金最少的則是洋基投手華倫（Will Warren）的19萬3923美元。

值得一提的是，獎金池規模也是新勞資協議的談判焦點之一。大聯盟提議明年增加到6500萬美元，2033年增加到7500萬美元；球員工會則要求明年直接提高到1億8000萬美元，之後每年再增加1500萬美元，雙方差距相當大。