道奇隊為了補強內野防線，上周和雙城隊2換1完成交易，引進2017年選秀狀元路易斯（Royce Lewis），這位27歲好手今天在大聯盟官方頻道MLB Network節目中透露，他是在In-N-Out排隊時得知這筆交易，兒時偶像坎普（Matt Kemp）也給了熱情歡迎。

In-N-Out是加州知名連鎖漢堡店，路易斯本來就是加州人，當然很熟悉家鄉美味，形容知道轉隊一事「非常有加州風格」；他表示，在不續約截止期限前不久收到消息，當時大約1點45分，這項消息隨後在2點30分正式曝光，自己忙著打電話給親朋好友，盡可能告訴大家要回家了。

美國媒體也形容，路易斯準備點餐時，確定回到故鄉球隊，這下子有了記住In-N-Out的新理由。

路易斯2022年登上雙城大聯盟，效力5年出賽383場，繳出打擊率2成46、全壘打61支、打點213分的成績，今年出賽125場是最穩定的一季；他在加州橘郡長大，以前支持的球隊就是道奇，經常去道奇球場觀戰，有時也和父親去看天使隊比賽，力挺故鄉球隊。

路易斯最欣賞道奇退役重砲坎普，以及基特（Derek Jeter）、杭特（Torii Hunter），他說：「最珍貴的回憶之一，就是在道奇球場三壘側的休息區見到坎普，那時我大概9歲，這件事讓我開心極了，也讓我的棒球夢變得更加難忘。」

路易斯在雙城穿23號球衣，加盟道奇後想換上坎普用過的27號，為此還向大前輩致意，坎普回應：「當然好啊！穿吧，絕對沒問題。」