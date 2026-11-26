美國職棒大聯盟（MLB）洛杉磯道奇隊日籍球星大谷翔平25日接受媒體線上聯合採訪，回顧本季受到左膝等傷勢困擾、未能完成世界大賽3連霸，坦言「當然感到不甘心」，但明年仍將堅持投打二刀流，盼以良好狀態迎接季後賽。

日媒Sponichi Annex、時事通信社報導，大谷本季最後一次登板投球是在7月3日，球季後半段更陷入嚴重打擊低潮。

他表示，難以將受傷原因歸咎於單一因素，但談到明年將繼續維持投打二刀流，他說，「球團和我都有幾套方案，共同目標是以良好的身體狀態迎接10月（季後賽）」。

道奇球團也透露，明年可能延後大谷登板投球的時間。大谷表示：「出賽太少不好，出賽太多也有風險。」究竟是要加強訓練與出賽強度，還是將負荷分散到整個球季，有各種不同做法，未來將找出最適合自己的方式。

另一方面，大聯盟現行勞資協議將於12月1日到期，若雙方未能達成新協議，大聯盟很可能進入封館（lockout）狀態。由於封館期間球員無法與球團聯繫，也讓大谷的投球備戰增添變數。他坦言，「如果中間出現一段無謂的空窗期，就會累積不必要的投球疲勞，這是很難拿捏的地方」。

即使如此，大谷堅持二刀流的想法仍未改變。他強調，「這是我最能為球隊帶來正面貢獻、發揮自身優勢的角色」。明年將迎來大聯盟生涯第10個球季，他也期盼好好利用休賽季，在明年彌補今年的遺憾。

大谷也談到今年首度挑戰大聯盟的芝加哥白襪隊村上宗隆及多倫多藍鳥隊岡本和真。他透露，平時與兩人及鈴木誠也都有保持聯絡，也一路關注他們的表現。

大谷表示，「宗隆、和真，還有（鈴木）誠也，我平時都有和他們保持聯絡。我想他們都有表現好和不好的時候。如果他們能拿下新人王之類的獎項，我真的會非常高興」。

不過，大谷接著表示，「我想未來他們應該也會以爭取這些個人獎項為目標」。

村上宗隆在挑戰大聯盟的首個球季便敲出35支全壘打，創下日本球員大聯盟新人球季最多全壘打紀錄。岡本同樣表現亮眼，本季敲出33支全壘打、貢獻92分打點，兩項數據均居藍鳥隊之冠。