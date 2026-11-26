金鶯上個月才拒絕羅伯特（Luis Robert Jr.）2027年的2000萬美元球隊選擇權，如今根據《ESPN》記者帕山（Jeff Passan）報導，金鶯再特價回購，與羅伯特達成1年1200萬美元合約共識，成功省下800萬美元。

事實上，羅伯特今年的經歷相當曲折，1月21日從白襪被交易到大都會後，在大都會出賽58場，打擊率2成23、10轟、23分打點，OPS 0.702，季初還因腰椎椎間盤突出缺陣將近3個月。

隨後，大都會在8月30日把羅伯特放上讓渡名單，金鶯則在9月1日撿走，但為球隊出賽3場後，就因大腿後肌傷勢進入傷兵名單。金鶯當時接手約490萬美元的薪資，包含剩餘年薪與200萬美元的選擇權買斷金。

29歲的羅伯特曾是白襪的明日之星，2020年更拿下美聯新人王票選第2，包括金手套，2023年入選明星賽、拿下銀棒獎，出賽145場打擊率2成64，敲36支二壘安打、38轟、80分打點，OPS 0.857，但此後再也找不回當年的身手，2024年到2026年沒有任何一季出賽超過110場，傷病成為他最大的障礙。

對金鶯來說，羅伯特正好符合球隊需求，由於球隊一直在找右打外野手，羅伯特生涯對左投OPS高達0.859，加上外野目前狀況不穩，考瑟（Colton Cowser）中外野守備雖然不錯，打擊卻起伏不定；歐尼爾（Tyler O'Neill）3年合約的前兩年也表現令人失望，因此帕山指出，羅伯特回到金鶯後，將擔任每天先發的中外野手。