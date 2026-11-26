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MLB／菅野失業了？洛磯再簽「大谷翔平好友」 日媒：重返日職是選項
洛磯隊休賽季瘋狂補強先發投手，今天先以2年3200萬美元合約簽下31歲左投彼得森（David Peterson），再用3年4200萬美元網羅「大谷翔平好友」山多瓦（Patrick Sandoval），日媒也點出菅野智之目前的處境。
洛磯本季團隊防禦率高達6.28，全大聯盟最差，休賽季先透過交易拿下先發投手卡斯提歐（Luis Castillo）和馬丁（Davis Martin）。今天又再自由球員市場一口氣補強彼得森和山多瓦，總共4名先發投手。
卡斯提歐曾3度入選明星賽，今年投出生涯最慘成績，出賽29場，其中23場先發，防禦率5.85。馬丁今年出賽29場，其中28場先發，防禦率3.95。
彼得森今年出賽32場，其中23場先發，防禦率4.79。山多瓦效力天使隊期間和大谷翔平成為朋友，2024年6月動TJ手術，2025年賽季報銷，今年在紅襪隊出賽15場，其中13場先發，防禦率5.12。
菅野本季先發29場，拿下12勝，都是全隊最多。不過上下半季表現明顯落差。上半季8勝4敗、防禦率4.80，下半季4勝8敗、防禦率6.04。
日本媒體分析，由於現行大聯盟勞資協議將在美國時間12月1日到期，先發投手自由市場的交易與簽約相當頻繁，菅野能否在勞資協議到期前獲得合約，目前仍難以預料，在大聯盟幾乎確定將進入封館的情況下，重返日職或許也會成為菅野的選項之一。
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