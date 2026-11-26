曾兩度入選明星賽的前洋基強打捕手桑契斯（Gary Sanchez），今年以替補捕手身分隨釀酒人拿下生涯首座世界大賽冠軍。根據《ESPN》記者帕山（Jeff Passan）報導，桑契斯今日和馬林魚達成1年合約，最高價值650萬美元，保障金額175萬美元，另外還能拿到釀酒人拒絕選擇權的25萬美元買斷金。

綽號「海怪」的桑契斯，今年在釀酒人擔任世界大賽MVP康崔拉斯（William Contreras）的替補，出賽86場，打擊三圍2成09、3成49、4成22，敲12轟、38分打點，季後賽也出賽2場。值得一提的是，他的保送率16.7%，在至少250個打席的球員中排名大聯盟第3，僅次於柯茲（Nick Kurtz）的18.2%與「神鱒」楚奧特（Mike Trout）的16.9%。

桑契斯生涯12季，累積打擊率2成23、201轟、547分打點，曾在2017、2019年兩度入選明星賽，也有兩季單季30轟的紀錄。他2016至2019年在洋基打出2成47打擊率、105轟，但之後打擊率下滑到2成05。

此外，桑契斯也是長打效率極高的捕手，平均每15.68個打數就能轟出一發全壘打，在現役球員中排名第10，介於歐森（Matt Olson）與索托（Juan Soto）之間。

對馬林魚來說，桑契斯可以補強打線對左投的弱點，馬林魚今年全壘打168支，排名聯盟第23；面對左投時整體OPS只有0.684，排倒數第7，左投先發的比賽只拿下18勝28敗。桑契斯則是生涯對左投OPS 0.780，今年更高達0.801。他預計擔任23歲新人捕手麥克（Joe Mack）的替補，麥克今年以左打者身分完成新秀球季，捕手守備價值更是國聯捕手第一。