根據《ESPN》記者帕山（Jeff Passan）率先披露，今年才幫助釀酒人拿下隊史首座世界大賽冠軍的左投羅梅洛（JoJo Romero），確定轉投國聯對手教士，並達成3年2100萬美元合約，也代表教士與左投莫瑞洪（Adrian Morejon）的緣分恐走到盡頭。

羅梅洛今年季中從紅雀被交易到釀酒人，季中接受闌尾切除手術歸隊後，為釀酒人例行賽出賽11場，防禦率3.38；季後賽投8局只失1分，唯一失分正是在分區系列賽被教士的柯朗沃斯（Jake Cronenworth）轟出全壘打。

事實上，羅梅洛是近年大聯盟最穩定的後援左投之一。2024年至今出賽185場，防禦率2.91、每局被上壘率1.21，拿下9次救援與77次中繼成功，中繼數高居大聯盟第5，2025年更繳出65場、防禦率2.07的佳績。今年則合計出賽55場，投56.1局、防禦率3.36，送出54次三振。

羅梅洛以極低的側投出手點聞名，主要靠伸卡球搭配橫掃球，雖然球速略為下滑，但擅長製造滾地球，依舊相當有效。