前國聯MVP高史密特（Paul Goldschmidt）離開待了兩年的洋基隊，以自由球員身分轉戰大都會隊，這份1年800萬美元合約今天正式生效；美國媒體「紐約郵報」指出，這位39歲一壘手原本對很快找到新東家未抱太大期望，尤其12月1日封館危機迫在眉睫，因此大都會拋出橄欖枝時，事情進展相當順利，他很快就完成簽約。

高史密特生涯16年先後效力響尾蛇、紅雀、洋基，累積390轟、1284分打點，2022年紅雀時期獲選國聯MVP，7次入選明星賽，在這3隊都打過季後賽，被喻為準名人堂球員。

新球季確定返重返國聯球隊，他說：「最在意的事並非上場時間最多，而是去一支感覺對的球隊，並且具備奪勝實力、且正積極爭勝的隊伍，顯然大都會就是這樣的球隊。」

高史密強調，若大都會有需要，隨時準備好每天上場，對球隊最有利的決定、需要他做什麼，都樂於配合，並且會竭盡全力完成；紐約郵報指出，這正是高史密特過去兩季帶給洋基的寶貴資產，不僅在休息室展現資深球員風範，在場上也有痛擊左投的能力。

兩屆塞揚獎強投史庫柏（Tarik Skubal）和大都會簽下9年4億5000萬美元合約，寫下大聯盟投手新紀錄，合約同日生效；紐約郵報特別指出，高史密特本季面對左投打擊率2成99、整體攻擊指數（OPS）0.967，對決史庫柏的表現更是極具宰制力，打擊率高達4成38（16打數7支安打），而且轟出4支全壘打，OPS達到1.658，兩人成為隊友後，史庫柏不必再為此煩惱了。

高史密特說：「我和大都會達成協議時，史庫柏可能加盟的消息還沒傳出來，當時心想希望他能加入；我曾在經典賽和史庫柏並肩作戰，他是很好相處的人，具備優秀領導特質，而且鬥志高昂，當然更是頂尖投手。」