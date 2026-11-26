道奇牛棚休賽季已經接連失血，曾在世界大賽擔任先發的右投卡斯帕里烏斯（Ben Casparius）再傳出壞消息。根據球團公布，27歲的卡斯帕里烏斯已在今日接受TJ手術，確定2027年球季報銷，成為一周內第二位接受TJ手術的道奇後援投手。

卡斯帕里烏斯是道奇2021年第5輪新秀，2024年登上大聯盟，例行賽出賽3場，季後賽4場只失1分，還在世界大賽第4戰擔任開路先鋒2局。

2025年，卡斯帕里烏斯成為道奇出賽最頻繁的牛棚投手之一，幾乎都是後援登板，投了77.2局、防禦率4.64。他一度短暫轉任先發，下半季表現卻明顯下滑。

今年卡斯帕里烏斯的狀況更糟。他春訓投7.2局就送出9次保送，仍擠進開幕名單，但只出賽5場就因肩膀發炎進入傷兵名單，7月底下放3A復健後，10.1局又送出15次保送，始終回不了大聯盟，9月初更因「手臂疲勞」停止投球，如今最終仍逃不過手術。

事實上，7月從洛磯換來的右投哈佛森（Seth Halvorsen），一周前才剛由醫師艾特拉契（Neal ElAttrache）操刀接受TJ手術，同樣確定2027年球季報銷；克萊恩（Will Klein）則在季後動手術清除右肘骨刺與游離體，所幸預計能趕上春訓。

值得一提的是，道奇老將菲利普斯（Evan Phillips）已轉投勇士，維西亞（Alex Vesia）、火球男葛雷特洛（Brusdar Graterol）與崔能（Blake Treinen）都還是自由球員，目前唯一補進的後援投手，是以小聯盟約簽下的史蒂芬森（Robert Stephenson），但本季的手肘手術讓他確定趕不上明年開季。