效力費城人隊7年的30歲內野手波姆（Alec Bohm），確定以自由球員身分跳槽皇家隊，簽下兩年2000萬美元合約，未來主要守位將是三壘；大聯盟官網特別提到，波姆長期以來一直是出色的打點製造者，今年球季也不例外，儘管整季只有兩場比賽擔任先發前三棒，整季還是貢獻88分打點。

波姆在2018年選秀會首輪第3順位被費城人挑中，2020年登上大聯盟後主要擔任三壘手，生涯7年累積85轟、483分打點，近5年全壘打都達二位數，單季平均15轟、83分打點，安打數也都在130支以上，明年可望在新東家達成千安紀錄（目前894安）。

皇家19日把明星三壘手賈西亞（Maikel Garcia） 交易出去，和水手隊完成一筆涉及6名球員的重磅交易，換到先發投手米勒（Bryce Miller）， 三壘守位出現迫切的補強需求，今天簽下波姆正好填補這個空缺。

官網指出，波姆前年以三壘手身分入選明星賽，雖然守備能力不如賈西亞的金手套等級，但在費城人期間展現了相當穩健的打擊實力。