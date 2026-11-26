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MLB／皇家2年合約網羅球星波姆 三壘從金手套變「破手套」
皇家隊日前發動交易送走金手套三壘手賈西亞（Maikel Garcia），今天在自由市場以2年2000萬美元價碼，簽下今年在費城人隊陷入低潮的三壘手波姆（Alec Bohm）。
皇家先前與水手隊完成6人交易，換來先發投手米勒（Bryce Miller）等球員，因此三壘防區出現空缺，如今簽下現年30歲的波姆。
波姆曾在2024年效力費城人隊時入選全明星賽，打擊表現穩定，連4季超過聯盟平均。然而今年陷入低潮，出賽155場，累積15轟、88打點，打擊率0.249，OPS值0.698，勝利貢獻值（bWAR）-0.2。
不過波姆在球季後段成績好轉，明星賽後打擊率0.298，OPS值0.794。國聯外卡系列賽12打數4安打，包含1支二壘打與1支全壘打，貢獻3打點。
據Statcast進階數據，波姆2026年預期打擊率0.265，預期加權上壘率（xwOBA）為0.327；結果實際打擊率只有0.249，加權上壘率（wOBA）0.309，顯示實際打擊結果，低於擊球品質反映的預期水準。
波姆的守備進階數據也非常不理想，今年三壘守907.2局，DRS值-10、OAA值-8，兩項數據都顯示他今年的守備很差勁。反觀皇家原先的三壘手賈西亞2025年奪金手套，今年三壘守636局，DRS值+10、OAA值+3，仍有一定水準。
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