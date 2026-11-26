已經連續4年吞下百敗的洛磯隊，今天傳出在自由球員市場簽下31歲左投彼德森（David Peterson），以2年3200萬美元合約達成共識，

彼德森2020年7月登上大都會隊大聯盟，去年首次入選明星賽，但今年開季表現掙扎，前16次登板防禦率達6.09，5月下旬被調到牛棚，6月底又被交易到小熊隊，生涯7年出賽163場（138場先發）投出46勝38敗2中繼1救援、防禦率4.25。

彼德森今年轉隊後出現巨大轉折，當時小熊先發輪值飽受傷兵困擾，他適時填補空缺，出賽16場出賽（15場先發）投出6勝2敗、防禦率3.70，尤其例行賽最後13場先發有12場自責分在3分以內，也在季後賽外卡系列賽對教士隊後援1.2局無失分。

大聯盟官網指出，彼德森的球路包括速球、伸卡球、滑球、曲球、變速球，並非高三振率見長的投手，速度也不快、速球平均92.3英里，但他擅長讓打者擊出品質不佳的球，並製造大量滾地球，因此在他身後的堅強守備陣容十分重要。

此外，彼德森擁有身高198公分的優勢，創造出極佳的延伸距離，出手時放球點離投手板達7.2英尺，在今年球季至少投出 750球的投手中，只有14人比他更靠近本壘板，有助於提升球威，讓打者反應的時間變得更短。

洛磯本季104敗是大聯盟最差球隊，最近4季更是慘吞427敗，已經連5季在國聯西區墊底。