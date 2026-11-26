守護者隊8月從國民隊挖角31歲索左投葛里芬（Foster Griffin），今天傳出續約消息，簽下3年4800萬美元合約，成為個人美日職棒生涯最大一筆收入。

葛里芬2020年7月登上皇家隊大聯盟，2022年季中被交易到藍鳥隊、季後遭釋出；他轉戰日本職棒加入巨人隊，效力3年投出18勝10敗、防禦率2.57，今年重返大聯盟在國民、守護者隊合計31場先發，投出15勝6敗、防禦率3.60，也嘗到生涯首次季後賽滋味。

大聯盟官網指出，葛里芬是今年球季最成功的案例之一，這位左投在旅日發展3年後，以1年合約加盟國民，並成功入選明星賽，季中被交易到守護者後表現更上一層樓，甚至在美聯冠軍賽首戰擔任先發投手。

葛里芬在2014年選秀會首輪被皇家選中，在小聯盟磨練6年，直到2020年因新冠疫情縮短球季期間，在25歲生日當天迎接大聯盟初登板，後來又在大、小聯盟體系浮沉，這些年吃了不少苦頭，終於成為守護者重要戰力。