老虎隊最近補強動作不斷，今天又和高斯曼（Kevin Gausman）達成共識，簽下1年2500萬美元合約；美國媒體ESPN指出，這位35歲右投屬於相當穩健的中段先發投手，能夠吃下大量局數，過去5個球季投球局數高居大聯盟第3。

高斯曼去年效力藍鳥、小熊隊合計先發32場，投出9勝12敗、防禦率4.51，累積 184次三振，剛結束5年總值1億1000萬美元合約，生涯14年在6支球隊出賽393場（354場先發），戰績121勝125敗、防禦率3.87。

高斯曼連續6季至少31場先發，生涯也曾在季後賽出賽15場，ESPN指出，他以速球搭配指叉球做為武器，能將速球精準控在好球帶下緣時，威力依然驚人，一旦控球失準，比賽局面往往迅速崩盤。

藍鳥隊去年奪下美聯冠軍，高斯曼成為大功臣，但他坦言季後賽漫長，一路打到世界大賽第7戰，導致今年春訓在投球機制、控球都出問題，但8月被交易到小熊前，已成功找回投球節奏。

老虎隊是今年休賽季動作最頻繁的球隊之一，除了簽下吉爾（Luis Gil）與梅爾頓（Troy Melton）之外，還網羅終結者帕岡（Emilio Pagan）和內野手金河成。