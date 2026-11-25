前守護者投手歐提茲（Luis Ortiz）與明星終結者克拉塞（Emmanuel Clase），被控收錢投出指定球路，讓賭客在單球玩法上獲利後，近日兩人在布魯克林聯邦法院受審時，檢方又提出一項關鍵證物，竟是歐提茲妻子傳給他的簡訊，內容直接要他「把證據刪掉」。

根據檢方提出的證據，這些簡訊寫於2025年6月28日，歐提茲的妻子雷諾索（Altagracia Reynoso）先是寫道，「萬一他是臥底呢？萬一這是陷阱呢？路易斯，這是你的未來。把所有對話都刪掉可以的話，用別人的名字匯訂金，把證據刪掉。」

然而，歐提茲則回覆，「不，那不會用我的名字匯，不會。」檢方也指出，這些簡訊就傳在歐提茲投出其中一顆爭議球的幾小時後。那顆球是他當天後援登板的第一球，彈地且遠離本壘板。

此外，運彩公司《FanDuel》的法務主管梅塔（Joshua Mehta）出庭作證，指出與克拉塞友人有關的帳戶，曾在6月28日守護者對紅雀、6月16日守護者對水手兩場比賽中，針對第一球下注。其中歐提茲對水手投出的一顆壞球，據報讓單球玩法贏得約1萬2000美元，而至少5個押注歐提茲投球的帳戶，在2025年6月遭到停權。

根據起訴書，賭客承諾給歐提茲5000美元與7000美元的賄款，要他在6月兩場比賽投出壞球，賭客靠歐提茲的投球至少贏得6萬美元；克拉塞則被控從2023年起操控投球，讓賭客至少贏得40萬美元。兩人面對電信詐欺共謀、以賄賂影響體育賽事共謀與洗錢共謀等罪名，均已表示不認罪，其中最重的罪名最高可判20年徒刑。

值得一提的是，克拉塞3度入選全明星，2024年還是賽揚獎決選名單，原本手握5年2000萬美元合約，據報正朝長約延長邁進；歐提茲當時則是第3個完整大聯盟球季，年薪只有78萬2000美元。兩人自2025年起就以「非懲戒性帶薪休假」離隊，至今沒有再出賽。檢方已在今日結束舉證，審判將在下周二進入結辯。