前白襪、大都會投手布洛威（Lance Broadway）退休轉戰好萊塢後，2013年以《全面攻佔：倒數救援》踏上大銀幕，也參與影集《路西法》與《神盾局特工》的演出。然而這位前選秀首輪投手日前被發現死在德州達拉斯一處公寓的樓梯間，享年43歲，死因至今仍未查明。

根據《紐約郵報》取得的警方報告，布洛威的死亡被列為「不明死亡」，報告指出沒有跡象顯示他受到酒精或藥物影響，但報告中的「案情說明」欄位大量遭到塗黑。報案人表示發現布洛威時，他已坐在現場樓梯間，且沒有生命跡象。

依事件報告，警方在當天下午5點56分接獲報案，達拉斯郡法醫在6點20分宣告布洛威死亡。法醫表示死因尚未確定，仍在等待驗屍結果。

回顧布洛威的棒球生涯，出身於德州的他，大學時期在德州基督教大學最後一季繳出15勝1敗、151次三振的成績，2005年在首輪第15順位被白襪選中，並於2007年9月登上大聯盟，2009年5月被交易到大都會，換來捕手卡斯楚（Ramon Castro）。

不過布洛威的大聯盟生涯並不長，3個球季只出賽27場、投55局，累積2勝2敗、防禦率5.24。