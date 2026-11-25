兩屆塞揚獎得主史庫柏（Tarik Skubal）日前以9年4.5億美元天價合約加盟紐約大都會，刷新大聯盟投手合約紀錄。不過，父親羅斯（Russ Skubal）近日受訪強調，兒子選擇大都會並非只為金錢，而是相信球隊有爭奪世界大賽冠軍的能力，這番說法卻引來美國媒體質疑。

羅斯接受《紐約郵報》訪問時說，「他(兒子)想要贏球，是他最在乎的事情。必須有人向他證明，球隊是以贏得冠軍為目標，而大都會顯然成功說服了他，讓他相信球隊會不惜一切代價，助他贏得世界大賽冠軍戒指。」

這席發言卻有美媒撰文嘲諷，認為大都會雖長期擁有大聯盟最高等級團隊薪資，實際戰績卻與世界大賽冠軍存在明顯落差。

大都會已連續2年無緣季後賽，2026年球季更只拿下74勝，不僅是國聯東區墊底，也是球隊自2017年以來，在完整球季中最差的戰績。

相較之下，史庫柏前東家洛杉磯道奇過去3年兩度奪得世界大賽冠軍，另一支積極爭取他的多倫多藍鳥也曾在2025年打進世界大賽，兩隊的爭冠條件都比大都會更有說服力。

報導指出，史庫柏選擇接受創紀錄合約本身並沒有問題，但若強調爭冠才是首要考量，恐怕難以說服外界。