海盜王牌史肯斯（Paul Skenes）平常在投手丘上對決的是大聯盟頂尖打者，這次休賽季卻化身「相撲選手」，跑到日本和相撲力士過招。根據《MLB.com》報導，2025年國聯塞揚得主史肯斯日前與辣模女友、前體操選手鄧恩（Livvy Dunne）一同造訪日本，行程從勞軍、觀光一路排到指導小球員。

史肯斯與鄧恩參觀日本東北部的三澤空軍基地，隔天再前往美國海軍第七艦隊所在的橫須賀。 取自Stars and Stripes。

兩人這趟行程的第一站是美國勞軍聯合組織（USO）。據《星條旗報》報導，史肯斯與鄧恩參加USO在日本3座基地的巡迴活動，先參觀日本東北部的三澤空軍基地，隔天再前往美國海軍第七艦隊所在的橫須賀。

史肯斯曾就讀美國空軍官校，也和官兵分享在空軍官校的兩年時光。 取自Stars and Stripes。

有趣的是，史肯斯曾就讀美國空軍官校，因此也和官兵分享了在空軍官校的兩年時光。

鄧恩在社群上分享穿著和服遊京都的照片，史肯斯也在街上把她公主抱，閃翻不少粉絲。 取自Livvy Dunne ig。

勞軍結束後，兩人展開觀光行程，不僅在京都走訪嵐山竹林，還在東京觀賞相撲表演，史肯斯甚至親自和相撲力士對決，並到金龍寺體驗坐禪。日媒《Daily Sports》也報導，鄧恩在社群上分享穿著和服遊京都的照片，史肯斯也在街上把她公主抱，閃翻不少粉絲。此外，史肯斯還到球卡店幫球迷簽名、開球卡盒，並在MLB Cup的棒球教學活動中回答小球員提問，親自傳授滑球握法。

史肯斯成為1964至66年後，首位連續兩季200K的海盜先發投手 取自Livvy Dunne ig。

事實上，這趟旅行也讓史肯斯在辛苦的一年後喘口氣。他2024年以1.96防禦率拿下國聯新人王，2025年再以1.97防禦率奪下塞揚獎，但今年防禦率升高到3.82，戰績10勝11敗，速球均速也從98英里以上降到96.8英里。不過他今年仍投滿32場先發、飆出200次三振，成為1964至66年的維爾（Bob Veale）後，首位連續兩季200K的海盜先發投手。