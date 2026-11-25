根據《NBC Sports Philly》記者索爾茲伯里（Jim Salisbury）在《The Phillies Show》透露，兩度世界大賽MVP、遊騎兵當家游擊手席格（Corey Seager）如今想重返國聯，甚至願意為加盟費城人放棄不可交易條款。

生涯從道奇起家的席格，2022年和遊騎兵簽下10年3億2500萬美元合約，目前還剩5年，並可以拒絕被交易到其中9支球隊。不過席格近年健康亮紅燈，上季打擊率2成27，敲20轟、51分打點，WAR值3.1是2018年以來最低，162場只出賽102場，還3度進入傷兵名單；近3季486場例行賽只打了327場。

另一方面，在國聯外卡系列賽被勇士淘汰的費城人，今年也急著補強打線，尤其主力游擊手透納（Trea Turner）打出生涯低潮，打擊三圍僅.242/.297/.3782，WAR值是負的-0.1，代表整季都在傷害球隊。透納在球季結束後也坦言，自己就是費城人打線下滑的原因，「是我，就這麼簡單」。

費城人游擊手透納上季打出生涯低點。 法新社

如今傳出費城人可能交易透納，改由席格取代游擊防區，或是讓透納移防三壘。然而這筆交易最大的難題仍是錢，「這個想法很吸引人，但我不覺得合理。」節目主持人佐勒基（Todd Zolecki）坦言。索爾茲伯里也接著表示，「我實在看不出財務上要怎麼運作。」

事實上遊騎兵若想縮減薪資，換回同樣背著大約的透納確實沒有幫助。透納的合約是更長的11年3億美元，一路綁到2033年，費城人還有哈波（Bryce Harper）13 年 3.3 億美元(2033年到期)、史瓦柏（Kyle Schwarber）5年1億5000萬美元(2031年到期)與諾拉（Aaron Nola）7年的大約(2031年到期)，若同時扛下席格與透納，一路到2031年的薪資壓力將更為沉重。

此外，勞資協議即將到期並進入封館期，若未來新的協議確定實施薪資上限，遊騎兵可能還得附上籌碼才送得走席格。