根據《紐約郵報》報導，洋基已和22歲的日本右投廣池浩成達成小聯盟合約，並預計11月29日赴美，到洋基位於佛州的春訓基地接受體檢。值得注意的是，這筆簽約有望終結洋基從田中將大2020年後的「日本球員荒」。

廣池浩成今年10月日職選秀未被指名，因此決定不經日職直接挑戰美國職棒。他的速球最快可達97英里（約156公里），還有滑球、卡特球與指叉球。今年在慶應大學投44局、防禦率2.66，送出51次三振，大學生涯出賽29場4勝3敗、防禦率3.12。

此外廣池浩成還是「棒二代」，父親廣池浩司曾是廣島鯉魚投手，現在是西武獅的球團本部長。

事實上廣池浩成是大聯盟球探的搶手貨，先後有5到6支大聯盟球隊表達興趣，最後才縮小到兩隊。洋基國際球探總監賈爾薩（Mario Garza）11月13日親赴日本，與他和慶應大學總教練堀井哲也會面。日媒《Sankei Sports》當時也報導，洋基是最有希望簽下他的球隊。