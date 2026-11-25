老虎隊官方今天整理出2026年「10大最拚精彩好球」，台灣好手李灝宇敲出清壘長打後怒吼，獲選第9。

今年9月13日老虎主場面對洛磯，李灝宇擔任先發第2棒二壘手，單場5打數3長打，選到1次保送，有3打點。8局下他單局2安，第2個打席與右投羅梅洛（Jordan Romano）纏鬥12球後擊出三壘打，撲上三壘後他起身怒吼，讓隊友和球迷都看得熱血沸騰，如今這球也入選老虎2026年10大最拚精彩好球。

10大最拚精彩好球第1名是瓦倫西亞（Eduardo Valencia）在韋蘭德（Justin Verlander）引退戰敲出再見轟，接下來依序是麥克尼格（Kevin McGonigle）對水手隊再見安打、丁格勒（Dillon Dingler）生涯首發滿貫砲、基斯（Colt Keith）單場三響砲、克拉克（Max Clark）大聯盟首秀猛打賞、麥克尼格對道奇隊再見全壘打、瓦倫西亞大聯盟初登場開轟、基斯對皇家隊再見安打、李灝宇撲上三壘怒吼、托克森（Spencer Torkelson）對釀酒人再見轟。

李灝宇今年出賽114場，累積87安打（19二壘打、2三壘打、10轟），打下46分打點，打擊率0.264，OPS+107。單季安打、全壘打、打點、二壘打等多項成績都刷新台灣紀錄。