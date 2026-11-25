上季效力小熊的外野手泰勒（Tyrone Taylor）季後投入FA市場，雖然最後沒離開芝加哥，卻換了一身球衣。根據《MLB.com》報導，白襪今日從洋基在內的追逐者中勝出，以2年1700萬美元搶人成功，期待泰勒的打擊特性以及多守備功能，讓球隊明年外野手輪替更有彈性。

泰勒今年打出反彈賽季，出賽97場打擊率2成79、上壘率3成25、長打率5成02，敲出11支全壘打，OPS達0.827；相較之下，2025年僅2轟、長打率3成19。

自8月從大都會被交易到小熊後，泰勒短短30場打擊率高達3成51，此外他更有「左投專武」特色，對左投打擊率3成18，110個打數敲出6轟、長打率5成73，生涯打擊則累積.243/.296/.425。

事實上，泰勒的守備更是一大賣點，今年平均傳球球速89.9英里，在大聯盟排第85百分位，近3季跑速也都在第90百分位以上，今年左外野、中外野、右外野分別守了40、27、18場。

白襪總經理蓋茲（Chris Getz）表示，球隊想找一支能平衡打線的右打，讓總教練維納布爾（Will Venable）可以讓泰勒在對左投時代打。