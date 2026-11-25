金鶯隊剛失去王牌左投羅傑斯（Trevor Rogers），立刻以5年1.25億美元破隊史紀錄合約，網羅美聯冠軍賽MVP培洛塔（Freddy Peralta），補強先發輪值戰力。

現年30歲的培瑞塔將成為金鶯隊史薪資最高投手，金鶯隊史至今只有2名球員合約總值高於培洛塔，重砲一壘手戴維斯（Chris Davis）2016年1月簽下7年1.61億美元合約，阿隆索（Pete Alonso）去年12月簽下5年1.55億美元合約。金鶯隊史總值最高的8份合約，有5份是在2025年8月後簽訂，展現新老闆魯賓斯坦（David Rubenstein）魄力。

金鶯總管艾利亞斯（Mike Elias）發聲明表示：「培洛塔已證明自己是一名能幫助球隊贏球的球員，他了解要在最高層級舞台上競爭並取得成功，需具備哪些條件。他的職業態度、賽前準備，以及對勝利的投入，將為我們球團樹立良好榜樣。我們相信無論場上或場下，都將對球隊產生重大影響。」

培洛塔生涯前8年都效力釀酒人隊，2度入選明星賽，去年休賽季被交易至大都會隊，但今年22場先發防禦率高達4.99，季中被交易到光芒隊後復活，例行賽最後10場防禦率3.25。

培洛塔美聯分區系列賽G2對洋基隊投4.2局僅失1分，美聯冠軍系列賽對陣守護者隊，2場先發加1場後援，合計投12局只失1分，防禦率0.75，獲選美聯冠軍系列賽MVP。世界大賽G3培瑞塔面對老東家釀酒人，主投4.2局失5分。

培洛塔因擁有強大的快速球，獲得「快速球弗雷迪（Fastball Freddy）」綽號，上季四縫線速球均速為94.3英里（約151.8公里），季後賽提升至97英里（約156.1公里），武器庫還有4種球路，分別是變速球、曲球、橫掃球、滑球。

目前金鶯輪值有培洛塔、布拉迪希（Kyle Bradish）和巴茲（Shane Baz），楊恩（Brandon Young）也很可能成為先發輪值的一員，第5號先發由波維奇（Cade Povich）或吉布森（Trey Gibson）爭取，也有可能繼續補強先發投手。