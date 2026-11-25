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MLB／能否「守護」玻璃左臂？道奇明星左投轉戰克里夫蘭
根據《ESPN》記者帕山（Jeff Passan）報導，守護者今日完成休賽季第一筆重要補強，與前道奇左投布比奇（Kris Bubic）達成1年1750萬美元合約。值得注意的是，儘管布比奇2025曾入選全明星，卻只簽下1年約，讓大聯盟官網球評雷諾茲（Harold Reynolds）直呼「很意外，只有1年」。
現年29歲的布比奇是2018年皇家首輪第40順位新秀，出身於史丹佛大學的他，2019入選全明星未來之星賽，2025年則迎來生涯代表作，先發20場繳出2.55防禦率，優質成績入選明星賽，但最後兩個月因旋轉肌傷勢報銷。
2026年，布比奇又因肩膀與手肘問題進入60天傷兵名單，並在8月3日傷停期間被交易到道奇，9月中旬歸隊後，布比奇在道奇改投後援，季後賽出賽2場，整季合計出賽14場、先發9場，投55局拿下4勝2敗、防禦率3.76。
另外，布比奇大聯盟生涯7季累積23勝38敗、防禦率4.10，但2023年4月就曾接受手肘韌帶重建手術，因此健康始終是最大隱憂。
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