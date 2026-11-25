31歲韓籍內野手金河成連續3年投入自由市場，在揮別傷勢所苦後，新球季將轉戰老虎隊，雙方簽下一紙1年500萬美元的合約，也是目前老虎內野繼台灣好手李灝宇、鄭宗哲後再添亞洲競爭者，然而目前老虎40人名單已滿編，勢必需再做出人員異動。

金河成在2022至24年在教士隊時連續三季繳出雙位數全壘打，並在23年拿下金手套獎，老虎也在過去就對他展現興趣，然而之後他持續受傷勢影響。

2025年金河成轉戰光芒及勇士隊也因傷沒有太多表現，今年季初因右手中指撕裂傷進行手術，因此缺席經典賽，7月又因手指發炎而進入傷兵名單，本季在勇士隊僅出賽51場，129打數敲出11支安打，沒有全壘打，打擊率1成16。

金河成季後成為自由球員，如今獲得老虎網羅，老虎預計安排他擔任游擊手，與今年拿下美聯新人王的麥克尼格（Kevin McGonigle）輪流出賽，而他同時能勝任二、三壘的守備工作，今年以二、三壘為主的李灝宇，以及季後被交易至老虎的游擊手鄭宗哲都將面臨競爭。