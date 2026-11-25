西武獅隊27歲投手平良海馬季後透過入札制度挑戰大聯盟，今天揭曉新東家，根據《ESPN》記者帕森（Jeff Passan）報導，平良海馬與藍鳥隊達成5年8000萬美元（約新台幣25.6億元）的合約協議，將補強藍鳥隊的先發輪值深度。

平良海馬挑戰大聯盟意志堅決，如今落腳處出爐，加入藍鳥隊與日籍重砲岡本和真成為隊友。他與藍鳥隊簽下5年8000萬美元合約，合約包括500萬美元簽約金，並附帶第3個球季結束後的逃脫條款，而藍鳥隊還將支付西武獅隊1387.5萬美元的入札金。

平良海馬去年在日職西武獅隊擔任終結者，拿下31次救援成功；今年重回先發角色，戰績12勝5敗，防禦率1.36為太平洋聯盟防禦率王。平良海馬在先發、後援都繳出好表現，連續3季防禦率低於2且合計只被敲5支全壘打，在日職8個球季累積37勝24敗，防禦率僅1.78，共投592局送出620次三振。

平良海馬被大聯盟官網稱為是今年自由市場上最獨特的投手之一，儘管身高僅173公分，卻具備極為出色的潛力，「大聯盟近年很難找到與平良海馬相似的投手。」

《ESPN》也指出，平良海馬不像近年獲得大合約挑戰大聯盟的日籍投手那樣具有成熟的先發輪值履歷，但他的球威和出手特性讓球探十分感興趣，速球球速約94至97英里（約151至156公里），四縫線速球最高可達100英里（約161公里），還有包括伸卡球、變速球、指叉球、卡特球、滑球、橫掃球（Sweeper）及曲球等8個球種可搭配。

平良海馬的加入，將補強藍鳥隊先發輪值深度，然而他在日職單季不曾投超過150局，加上日職先發間隔天數比大聯盟更長，他在菜鳥球季能否適應大聯盟的5人輪值仍有疑慮。