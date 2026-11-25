日職阪神虎隊27歲強打佐藤輝明透過入札制度挑戰大聯盟，落腳處揭曉，大聯盟官網記者費恩森（Mark Feinsand）稍早披露，他以6年1.2億美元（約新台幣37.8億元）的合約加盟小熊隊，合約也寫下日本野手最高紀錄。

佐藤輝明為去年中央聯盟MVP，今年在阪神隊出賽143場，以打擊率3成06、39轟、106分打點拿下中央聯盟打擊「三冠王」，OPS達0.991；他在6年日職生涯累積163轟，拿下2座央聯全壘打王、2座打點王、1座打擊王，還有2次金手套獎及1次最佳九人獎。

佐藤輝明今年季後透過入札制度挑戰大聯盟，趕在大聯盟可能封館之前，成為今年首位與大聯盟球隊完成簽約的日職球員，與小熊隊簽下6年1億2000萬美元的合約，是日本野手史上首度獲得超過1億美元的大型合約。

《ESPN》報導也指出，佐藤輝明去年曾拿下三壘手金手套獎，但小熊隊預計會安排他守右外野，接替今年季後成為自由球員的日籍好手鈴木誠也。報導提到，佐藤輝明過去兩年在日本曾以外野手身份出賽45場，也比鈴木誠也年輕5歲，成為對球隊更具吸引力的人選。