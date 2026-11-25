聽新聞
0:00 / 0:00
MLB／佐藤輝明6年1.2億美元加盟小熊 日本野手史上首張破億大約
日職阪神虎隊27歲強打佐藤輝明透過入札制度挑戰大聯盟，落腳處揭曉，大聯盟官網記者費恩森（Mark Feinsand）稍早披露，他以6年1.2億美元（約新台幣37.8億元）的合約加盟小熊隊，合約也寫下日本野手最高紀錄。
佐藤輝明為去年中央聯盟MVP，今年在阪神隊出賽143場，以打擊率3成06、39轟、106分打點拿下中央聯盟打擊「三冠王」，OPS達0.991；他在6年日職生涯累積163轟，拿下2座央聯全壘打王、2座打點王、1座打擊王，還有2次金手套獎及1次最佳九人獎。
佐藤輝明今年季後透過入札制度挑戰大聯盟，趕在大聯盟可能封館之前，成為今年首位與大聯盟球隊完成簽約的日職球員，與小熊隊簽下6年1億2000萬美元的合約，是日本野手史上首度獲得超過1億美元的大型合約。
《ESPN》報導也指出，佐藤輝明去年曾拿下三壘手金手套獎，但小熊隊預計會安排他守右外野，接替今年季後成為自由球員的日籍好手鈴木誠也。報導提到，佐藤輝明過去兩年在日本曾以外野手身份出賽45場，也比鈴木誠也年輕5歲，成為對球隊更具吸引力的人選。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。