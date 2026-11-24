太空人隊新任教頭奧斯穆斯（Brad Ausmus）組織智囊團，今天公布馬丁尼茲（J.P. Martinez）、貝茲（Aaron Bates）分別擔任投手教練、打擊教練，台灣投手鄧愷威接下來將與馬丁尼茲共事，神奇的是，鄧愷威從雙城到巨人、再到太空人隊，全數都遇上馬丁尼茲。

現年44歲的馬丁尼茲，從2015年加入雙城體系，待了6年，以擔任小聯盟投手助理總監時間最長，而鄧愷威是在2017年與雙城簽約，2018年正式展開旅美之路，在小聯盟接受馬丁尼茲的指導。

鄧愷威在2019年7月被交易到巨人，馬丁尼茲是在2021年來到巨人陣中，先擔任助理投手教練，後升任投手教練，隨著鄧愷威2024年升上大聯盟，兩人在最高殿堂重逢，馬丁尼茲當時就曾在受訪時提到，能與一位來自台灣的球員，先後在兩隊同隊真的很酷，也想起初見到18歲的鄧愷威時，就對他控制轉速的天賦留下深刻印象。

鄧愷威今年轉戰太空人，是他職棒生涯效力的第三支球隊，而馬丁尼茲今年在勇士隊擔任牛棚教練，如今也將轉戰太空人，三逢鄧愷威，寫下神奇緣分。