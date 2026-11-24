據大聯盟官網報導，小熊隊今天以5年1.2億美元大合約，網羅上季效力金鶯隊的29歲先發左投羅傑斯（Trevor Rogers）。

羅傑斯曾在2021年繳出防禦率2.64佳績，新人王票選第2，但之後沉寂3年，直到2025年才復活，先發18場，109.2局送出103次三振，防禦率僅1.81，每局被上壘率0.90，季後美聯塞揚票選第9。

今年羅傑斯迎來完整賽季，先發30場，169.2局送出157次三振，防禦率4.03，每局被上壘率1.18。儘管表現與去年有落差，仍是自由市場大咖球員，最終獲得5年1.2億美元的大合約，加入近年先發輪值戰力較弱的小熊。

羅傑斯不是以球速見長的投手，四縫線速球均速僅93.8英里（約151公里），2024年羅傑斯均速僅91.9英里（約147.9公里），2025年前接受Driveline訓練，調整下半身訓練方式，找回速球威力，自2025年開始以來，對手面對羅傑速球的打擊率僅0.204，在至少投出1000顆四縫線的59名投手中，與史庫柏（Tarik Skubal）並列第9低。

另外，羅傑斯有出色的控球能力，2026年保送率5.6%，大聯盟PR92，除四縫線快速球外，羅傑斯還有伸卡球、卡特球、變速球和橫掃球，讓他配球選擇非常多元。