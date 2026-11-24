洋基隊卯起來補強牛棚，今天再傳出與37歲左投蘇特（Brent Suter）達成一年400萬美元（約台幣1.3億元）合約協議，已是近期連續第4筆牛棚補強，而蘇特過去最高年薪為2023年的300萬美元，如今在37歲之齡拿到生涯最大合約。

蘇特11年生涯效力5隊，其中在釀酒人隊7季最久，今年以一年125萬美元合約加入天使隊，季中被交易到勇士隊，全季出賽54場（4場先發），合計91局，已經連續6年出賽47場以上，除了功能性左投之外，也可作為長中繼。

值得關注的是，洋基近日已續約貝德納（David Bednar）、希爾（Tim Hill），簽下羅艾西加（Jonathan Loáisiga），如今再簽蘇特，大聯盟官網就提到：「當總管凱許曼（Brian Cashman）點名強化牛棚為休賽季重點時，有些人感到意外，因為老闆史坦柏瑞納（Hal Steinbrenner）才剛將季後賽出局歸因於野手。」

蘇特今年直球均速87.8哩（約141公里），與希爾同樣屬於「軟左」，但仍有些微差異，蘇特擁有優於希爾的三振能力，對戰左、右打的數據差距不大，也可作為長中繼使用，希爾則是面對左打壓制力技高一籌，偏向功能性左投。