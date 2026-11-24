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MLB／專挖洋基球員？大都會網羅高史密特、有意明星二壘手
大都會隊補強沒有極限，以9年4.5億美元簽下塞揚左投史庫柏（Tarik Skubal）後，又以1年800萬美元網羅2022年國聯MVP高史密特（Paul Goldschmidt），還傳出有意洋基隊明星二壘手奇森姆（Jazz Chisholm Jr.）。
現年39歲的高史密特今年在洋基出賽105場，有18轟、52分打點，打擊率0.252，OPS值0.765，三圍.252/.313/.452、攻擊指數0.765，其中面對左投OPS值0.967，對右投只有0.590。
據《Metsmerized》記者梅耶（Mike Mayer）報導，大都會還有意洋基明星二壘手奇森姆，以及教士隊王牌金恩（Michael King），值得一提的是，金恩也效力洋基多年。
大都會近年瘋狂挖角洋基球員，包含前年的索托（Juan Soto）與霍梅斯（Clay Holmes），去年的威廉斯（Devin Williams）與威佛（Luke Weaver），今年又簽下高史密特，並對奇森姆感興趣。
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