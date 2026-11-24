道奇隊休賽季接連失去牛棚大將菲利普斯（Evan Phillips）和塞揚左投史庫柏，今天繼續開福袋，以小聯盟合約簽下33歲牛棚右投史蒂芬森（Robert Stephenson）。

史蒂芬森2011年選秀首輪被紅人隊選進，2013年起連5年登上百大新秀，但登上大聯盟後表現不如預期，之後轉戰洛磯、海盜，2023年加入光芒隊後繳出好表現，出賽42場，38.1局狂飆60K，防禦率2.35。

史蒂芬森因為好成績2024年季前獲天使隊3年3300萬美元，但史蒂芬森加盟天使後就動TJ手術報銷，2025年5月復出後只投10局，防禦率2.70。今年史蒂芬森再動生涯第2次TJ手術，又整季報銷。

史蒂芬森加盟天使後總共只投10局。如今史帝芬森加入有「投手再生工廠」美名的道奇，力拼東山再起。