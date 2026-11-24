聽新聞
0:00 / 0:00
MLB／道奇失去史庫柏後開福袋 簽下3年只投10局的史蒂芬森
道奇隊休賽季接連失去牛棚大將菲利普斯（Evan Phillips）和塞揚左投史庫柏，今天繼續開福袋，以小聯盟合約簽下33歲牛棚右投史蒂芬森（Robert Stephenson）。
史蒂芬森2011年選秀首輪被紅人隊選進，2013年起連5年登上百大新秀，但登上大聯盟後表現不如預期，之後轉戰洛磯、海盜，2023年加入光芒隊後繳出好表現，出賽42場，38.1局狂飆60K，防禦率2.35。
史蒂芬森因為好成績2024年季前獲天使隊3年3300萬美元，但史蒂芬森加盟天使後就動TJ手術報銷，2025年5月復出後只投10局，防禦率2.70。今年史蒂芬森再動生涯第2次TJ手術，又整季報銷。
史蒂芬森加盟天使後總共只投10局。如今史帝芬森加入有「投手再生工廠」美名的道奇，力拼東山再起。
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。