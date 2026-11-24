生涯累積335轟的40歲重砲桑塔納（Carlos Santana），傳出有望轉戰亞洲職棒，專門報導拉丁美洲棒球新聞的記者羅梅洛（Francys Romero）在X上指出，有多支日職、韓職球隊都對他有興趣。

桑塔納征戰大聯盟17年，其中以效力守護者隊11年為最久，也與張育成當過隊友，生涯資歷累積出賽2212場，敲出1882支安打、335轟、1136分打點，為2019年一壘手銀棒獎、2024年一壘手金手套得主。

桑塔納去年還在大聯盟出賽124場，今年與響尾蛇隊簽下一年200萬美元合約，但開季不久就因右大腿傷勢進入傷兵名單，6月遭到DFA，隨後與勇士隊簽下小聯盟合約，8月再度遭到釋出，整季僅在大聯盟留下8場出賽。

桑塔納從8月遭到勇士釋出後待業至今，羅梅洛指出，消息來源曝有數支日職、韓職球隊都對桑塔納表達興趣。