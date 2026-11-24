大聯盟季後賽分紅獎金出爐，今年獎金全額1.1450億美元（約台幣37.6億元），冠軍球隊釀酒人隊分得大約4120萬美元，拿到全額獎金的選手將領到49萬3044美元（約台幣1616萬元）。

季後賽分紅獎金來源為各輪賽事指定場次的門票收入60%，包括外卡系列賽前兩戰、分區系列賽前三戰、聯盟冠軍系列賽前四戰、世界大賽前四戰，過去兩年由道奇隊拿下世界大賽冠軍，大聯盟季後賽獎金總額分別是1.2900億、1.2800億美元，今年數字下滑。

每隊獎金數字將受到出賽場次、球場容納人數、各隊分配比例影響，而參與季後賽的球隊將在例行賽落幕後開會，提前決定獎金分配方式，大聯盟再據此公布每人可收到的全額分紅為多少。

釀酒人分得4120萬美元，具有參與季後賽資格且從6月1日起就在球隊名單的選手及教練，都會獲得一份全額獎金，為49萬3044美元；若在6月1日已經不在球隊，由選手、2名防護員、1名體能教練共同參與投票，決定該名選手是否可以獲得全額或部分獎金，最終釀酒人分成65份全額獎金、17.5份部分獎金，另外發給春訓教練、球探、球場維護人員現金獎勵。

美聯冠軍光芒隊拿到2748萬美元，分成77份全額獎金、14.9份部分獎金及19份現金獎勵，一份全額獎金為29萬6339美元。

止步於聯盟冠軍賽的守護者、道奇隊，拿到1374萬美元，分區系列賽出局球隊為372萬1905美元，外卡系列賽則為85萬8901美元，根據每隊分配方式收到的紅包大小也有不同，而本季升上大聯盟的台灣選手中有鄧愷威、鄭宗哲的所屬球隊打進季後賽。

大聯盟季後賽分紅獎金各隊份額

釀酒人 49萬3044美元

光芒 29萬6339美元

守護者 17萬1525美元

道奇 14萬1207美元

勇士 3萬9536美元

白襪 4萬2873美元

洋基 4萬4016美元

教士 4萬0779美元

紅襪 8717美元

小熊 9075美元

太空人 9391美元

費城人 1萬0161美元