道奇隊今年挑戰世界大賽3連霸失利，在自由球員市場爭奪強投史庫柏（Tarik Skubal）也不敵大都會隊，新球季首席先發投手仍是山本由伸，如果沒有意外，將扛起明年3月26日對勇士隊開幕戰重任。

道奇明年開季先在洛杉磯主場對勇士、雙城隊進行3連戰，山本若在開幕戰登板，按照正常輪值，新球季前兩場先發任務都在道奇球場；官網今天指出，對道奇而言，爭取史庫柏比較像是錦上添花，而非迫切需求，雖然先發輪值深度相當充足，但根據過去經驗，球團深知投手永遠不嫌多。

史庫柏確定無緣加盟，官網也預測明年預測先發投手輪值陣容，前4號投手依序是山本、史奈爾（Blake Snell）、葛拉斯諾（Tyler Glasnow）、佐佐木朗希，最後一席將由西恩（Emmet Sheehan）、羅布勒斯基（Justin Wrobleski）、史東（Gavin Stone）競爭。

官網特別提到，大谷翔平今年因為左膝和右二頭肌傷勢，明星賽後未再登板投球，明年可望康復趕上開幕戰；道奇教練團為了確保大谷健康撐過整季，開季是否直接進入先發輪值仍有變數，若他加入投球行列，很可能採取6人輪值。

官網指出，儘管道奇並未迫切需要頂級先發投手，但確實能透過補強提升投手群深度，或許會在休賽季尋找第5號先發或具備多重角色的投手，但過去也常在球季開打才展開網羅行動。