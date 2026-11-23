道奇隊近年在自由球員（FA）市場挖角大咖無往不利，今年季後終於踢到鐵板，確定被大都會隊搶走史庫柏（Tarik Skubal），道奇官網今天特別提到：「過去幾年爭奪超級巨星的過程中，很少敗給其他競爭對手。」

道奇8月3日和老虎隊完成交易，3換1挖角史庫柏，儘管他改披道奇球衣後，例行賽10場先發投出5勝2敗、防禦率2.61，季後賽登板兩場也有1勝1敗、防禦率2.45，還是選擇離開這支只待了兩個多月的球隊；道奇在這波搶人大戰甚至被爆出，根本沒有對史庫柏提出合約報價。

道奇官網指出，今年交易大限前爭奪史庫柏勝出，卻未能在自由球員市場成功網羅這位兩屆美聯塞揚獎強投，山本由伸原本12年3億2500萬美元、史上投手最大合約紀錄，也遭史庫柏超越。

官網透露，道奇過去投入大量資金簽下多位球星，其中最受矚目包括大谷翔平10年7億美元、山本由伸、狄亞茲（Edwin Diaz）3年6900萬美元、塔克（Kyle Tucker）4年2億4000萬美元，然而這次休賽季鎖定的頭號目標最終選擇另一隊。

儘管道奇在交易大限前，不惜送出多名潛力新秀換來史庫柏進行「短期租借」，但在自由球員市場似乎未展現全力搶人的強烈意願，傾向提供較短期合約，史庫柏選擇大都會提出的長約。