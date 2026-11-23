億萬富翁柯恩（Steve Cohen）從2020年接手大都會隊以來，砸錢毫不手軟成為招牌，這次又在自由球員市場擊敗競爭對手道奇、教士、藍鳥隊，和兩屆塞揚獎強投史庫柏（Tarik Skubal）簽下9年4億5000萬美元合約；值得一提的是，史庫柏平均年薪寫下大聯盟投手新紀錄，就是超越柯恩自己過去簽下的兩大塞揚獎投手薛澤（Max Scherzer）、韋蘭德（Justin Verlander）。

薛則2022到24年、韋蘭德2023和24年平均年薪4333萬3333美元，最初都是柯恩砸錢簽約，卻無法完成世界大賽冠軍美夢，近年還被道奇隊搶走山本由伸、塔克（Kyle Tucker）、狄亞茲（Edwin Diaz），今天終於簽下超級經紀人波拉斯（Scott Boras）的客戶史庫柏。

大都會重砲索托（Juan Soto）平均年薪5100 萬美元、史庫柏5000萬美元、比切特（Bo Bichette）4200萬美元、林多（Francisco Lindor）3410萬美元，4人加起來高達1億7710萬美元，薪資總額占了全隊69%；紐約郵報指出，若再加上塞米恩（Marcus Semien）2400萬美元和威廉斯（Devin Williams）1500萬美元，大都會約有84%薪資預算分配給這6名球員，只剩4200萬美元可用於40人名單中其餘34人的薪水。

史庫柏平均年薪也衝到大聯盟史上第4高，前3名是大谷翔平7000萬美元、塔克6000萬美元、索托5100萬美元。