兩屆塞揚獎強投史庫柏（Tarik Skubal）明年改穿大都會隊球衣，9年4億5000萬美元合約寫下大聯盟投手新紀錄，總值超越天使隊看板球星楚奧特（Mike Trout），躍居史上第4高。

大都會索托（Juan Soto）7億6500萬美元排名第1，接著是道奇隊大谷翔平7億美元、藍鳥隊小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）5億美元、史庫柏4億5000萬美元、楚奧特4億2650萬美元，這5人也是僅有合約總值達到4億美元的球員，道奇隊貝茲（Mookie Betts）3億6500萬美元位居史上第6。

史庫柏只要通過體檢，合約就可正式生效，未來9年平均年薪5000萬美元，目前已知內容包括簽約獎金4500萬美元、3000萬美元延遲支付、不得交易條款和逃脫權，還未列出單季年薪的詳細數字。

根據美國職業運動薪資網站Spotrac的資料，明年球季最高薪球員（包括總收入和獎金、不計延遲支付）仍是大谷7000萬美元，索托5750萬美元居次，道奇塔克（Kyle Tucker）5500萬美元排名第3，史庫柏如果領到5000萬美元將是第4，老虎隊瓦德茲（Framber Valdez）4282萬6679美元退居第5。

Spotrac也列出明年最高實領薪資，塔克5500萬美元高居榜首，史庫柏有機會躍居第2，接著是索托4250萬美元，大都會隊比切特（Bo Bichette）、費城人隊惠勒（Zack Wheeler）都是4200萬美元，洋基隊賈吉（Aaron Judge）、教士隊馬恰多（Manny Machado）同為4000萬美元。

大谷在2023年12月和道奇簽下10年長約，每年只領200萬美元，高達6億8000萬美元延遲支付，直到2043年才會領完全部數字。