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MLB／史庫柏無法拒絕超級天價合約 大都會奪冠奪冠賠率頓時飆升
大都會隊今天和自由球員市場最大咖史庫柏 （Tarik Skubal）簽下驚人合約，9年4億5000萬美元（約合台幣148億3263萬元）轟動球界，明年世界大賽奪冠賠率也飆升。
今年球季開打前，大都會原被評為有機會打進季後賽，不料卻以74勝88敗在國聯東區排名墊底，從1962年成軍至今，僅有兩座世界大賽冠軍是1969、86年，封王乾旱期已達40年，史庫柏明年扛起王牌投手重任，能否改變球隊命運值得期待。
史庫柏簽下這份驚人合約，總值、平均年薪都是大聯盟史上投手新紀錄；紐約郵報指出，歸根究底，對他來說這一切終究還是為了錢，這位備受矚目的自由球員拒絕具備爭冠實力的道奇隊以及其他28隊，轉而投向大都會的懷抱，正因無法拒絕超級天價合約，這支球隊目前陣容仍有不少漏洞待補強，且擁有雄厚資金可揮霍。
大都會過去3季團隊薪資排名第2，只落後道奇，2022、23 年更是榜首，網羅兩度榮獲塞揚獎的強投手，無疑是一大助力，奪下世界大賽冠軍的賠率隨之看漲，DraftKings最初為22/1，史庫柏加盟後隨即調整為13/1，目前僅有道奇、釀酒人、洋基、紅襪更被看好。
紐約郵報指出，隨著史庫柏加盟，大都會也面臨更大的壓力，明年必須在季後賽拿出實績，全力爭取1986年以來首座世界大賽冠軍，「至少今天大都會球迷可以歡呼慶祝，因為球隊距離那個目標，又比昨天更近一步。」
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