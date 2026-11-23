今年自由球員市場最大咖球員、兩屆塞揚獎強投史庫柏（Tarik Skubal）確定加盟大都會隊，簽下9年4億5000萬美元合約，美國媒體「紐約郵報」指出，道奇隊從休賽季開始就和史庫柏的陣營保持聯繫，上周還安排會面，始終展現出簽約的濃厚興趣，但在大都會簽下這份巨大合約前，卻未向他提出正式的合約報價。

ESPN也指出，道奇只能眼睜睜看著史庫柏轉戰敵隊，並簽下破紀錄合約，總值、平均年薪都寫下大聯盟投手空前紀錄。

紐約郵報透露，道奇這個決定雖有些令人意外，但也並非完全出乎意料，畢竟近幾天局勢已相當明朗，爭取史庫柏的代價已超出原本設定範圍，球團高層原本打算簽下年限較短、但平均年薪較高的合約，有如去年季後簽下塔克（Kyle Tucker）、狄亞茲（Edwin Diaz） 的模式。

史庫柏上周和道奇、大都會、藍鳥、教士隊會面，他的經紀人波拉斯（Scott Boras）都在場，媒體相關報導愈來多，大都會、藍鳥隊最有可能成為出價最高的買家，大都會最初報價9年3億9000萬美元；儘管如此，道奇並未放棄搶人，持續研擬各種方案，試圖將他帶回洛杉磯，最後種種幻想隨之破滅。

紐約郵報指出，道奇始終不願開出與大都會相當的條件，歸根究底是將「保留未來財務彈性」視為優先考量，重要性勝過將史庫柏留在陣中；根據相關薪資數據，道奇明年團隊總額（以豪華稅計算基準）已達3億9200萬美元。若選擇留下史庫柏，幾乎肯定會超越本季創下的4億3280萬美元（大聯盟史上最高紀錄），將面臨高額的豪華稅支出。