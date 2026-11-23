美國職棒大聯盟（MLB）勞資協議即將到期，兩屆塞揚獎左投史庫柏（Tarik Skubal）卻搶在封館陰影下，23日與紐約大都會達成9年4.5億美元的投手史上最大約，其中4500萬美元簽約金更設有封館保障。這筆簽約不僅讓球員提前鎖定收入，也讓大都會老闆柯恩的豪擲千金，成資方推動薪資上限制度時的爭議案例。

封館前先鎖定收入

根據《美聯社》報導，頂級左投史庫柏23日與大都會達成9年4.5億美元合約，平均年薪5000萬美元，總額超越日本強投山本由伸先前與道奇簽下的12年3.25億美元，寫下大聯盟投手新紀錄。史庫柏合約包含4500萬美元簽約金，並設有不受潛在封館影響的保障，另有3000萬美元延遲支付及完整不得交易條款。

據《今日美國》指出，這筆立即支付的簽約金，讓史庫柏即使遇上長時間封館，也能先確保龐大收入。大聯盟現行勞資協議將於美東時間12月1日深夜到期，若資方隨後宣布封館，球團與球員之間的自由市場交易可能停擺，史庫柏經紀人波拉斯先前就透露過，會在協議到期前決定新東家。

史庫柏近年連續拿下2024、2025年美聯塞揚獎，2026年雖因左手肘手術短暫缺陣，仍在老虎與道奇合計26場先發繳出防禦率2.72，成為自由市場最受矚目的王牌，對他而言，在勞資規則可能改變前敲定保障合約，既鎖住巔峰身價，也降低談判遭封館中斷的風險，是聰明的一步棋。

天價簽約撞薪資上限戰

不過，這份保障合約也讓資方的薪資上限主張獲得新的討論素材，據《衛報》分析，大都會再度開出破紀錄價碼，可能被大聯盟資方視為現行自由市場失衡的代表案例，柯恩旗下球團先前已用15年7.65億美元簽下強打少年索托，如今再為史庫柏投入4.5億美元，展現富裕球團在競逐頂尖球員時的財力優勢。

資方希望藉薪資上限控制球團支出、改善競爭平衡，但球員工會長期反對以制度限制球員收入。大都會花大錢仍未打進季後賽，也使「薪資上限是否必然帶來公平競爭」更難有簡單答案，高薪未必保證勝利，但當少數球隊能持續承擔鉅額長約、也不在意短期成效持續砸錢，仍讓其他球團面臨不同的市場條件。

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