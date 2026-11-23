曾拿下美聯新人王的28歲右投希爾（Luis Gil）日前未獲洋基續約，不過進入自由球員市場不到48小時，隨即獲得底特律老虎青睞。

根據報導，希爾已經和老虎達成1年230萬美元合約協議，另有最高200萬美元的績效獎金，台灣好手李灝宇也有望迎來這位前新人王隊友。

目前這份合約仍須通過體檢，老虎球團尚未正式證實。若希爾達成所有獎勵條件，合約總值最高可達430萬美元，老虎希望透過相對低風險的短期投資，協助這位昔日潛力投手找回身手。

希爾在2024年迎來生涯巔峰，全年29場先發繳出15勝7敗、防禦率3.50、171次三振，被打擊率僅1成89，並在5月至6月間締造連續7場先發奪勝的佳績，最終奪下美聯年度新人王，成為洋基自1981年瑞蓋提（Dave Righetti）以來，首位獲得新人王的投手，也協助球隊闖進世界大賽。

然而，傷病逐漸成為希爾職業生涯最大的阻礙。他曾在2022年接受手肘韌帶置換手術，2025年春訓期間又遭遇背闊肌拉傷，導致球季前4個月無法出賽。

儘管希爾在2025年下半季復出後，仍以11場先發拿下4勝1敗、防禦率3.32，但三振率已明顯下滑，速球球速與製造揮空的能力也不如新人王球季，顯示壓制力逐漸流失。

2026年情況更加艱困，希爾因右肩發炎，在3A傷兵名單待了約3個月，整季僅替洋基登板9場，其中4場先發，防禦率4.61，27.1局投出17次三振，卻出現18次四壞球保送。8月底傷癒復出後，希爾轉往牛棚尋求重新定位，但表現仍不理想，9月24日最後一次登板甚至在2局內投出4次保送，隨後被安排至新人聯盟園區調整投球機制。

除了速球球速尚未恢復，希爾過去賴以壓制打者的滑球，製造揮空的效果也明顯減弱。洋基最終決定不向他提出續約合約，讓這位昔日新人王進入自由市場。

老虎則迅速出手補強投手深度，目前球隊先發輪值包括瓦德茲（Framber Valdez）、安德森（Drew Anderson）、梅爾頓（Troy Melton）、洛貝（Jackson Jobe）及萊恩（River Ryan），另有正從肩部手術中復出的奧爾森（Reese Olson）。

希爾加盟後，有望成為先發與牛棚之間的調度選項，投手教練費特（Chris Fetter）及助理教練倫德（Robin Lund）也將協助他改善投球機制，力拚恢復2024年的壓制能力。