道奇隊今年挑戰世界大賽3連霸失利，大聯盟官網形容「沒有什麼是永恆的」，教士隊明年想要超越道奇，搶下國聯西區冠軍，急需補強先發投手，道奇王朝的問題則是陣容老化。

道奇過去14季拿下13次分區冠軍，教士近年唯一關鍵時刻擊敗同區勁旅是2022年分區系列賽，以3勝1敗過關；官網指出，道奇過去10幾年建立王朝，2020、24、25 年奪下世界大賽冠軍，贏得5座國聯冠軍、13座分區冠軍，從2013年起固定是季後賽名單，「然而時間終究會獲勝，只是早晚問題。」

今年球季開打時，道奇野手平均年齡30.9歲是大聯盟各隊最老，弗里曼（Freddie Freeman）、貝茲（Mookie Betts）近年打擊表現下滑，曾經四度榮獲MVP的大谷翔平，多年憑藉二刀流身手讓眾人驚嘆，今年飽受傷痛困擾，導致被迫停止投球任務，儘管打擊仍維持頂尖水準，但整體表現相較以往也下降。

教士擁有世界級終結者米勒，牛棚戰力堪稱大聯盟頂尖，明年想要扳倒道奇，仍急需補強先發投手。 美聯社

官網特別提到，道奇先發投手群依然頂尖、甚至堪稱最強陣容，但打擊主力難以抵擋歲月無情的流逝；教士能否把握機會，最關鍵因素是重整先發輪值，目前還有巨大缺口需要填補，儘管爭取史庫柏（Tarik Skubal）失利，自由球員市場仍有不少投手可供選擇。

「2027年會是關鍵的一年嗎？」官網指出，教士擁有世界級終結者米勒（Mason Miller），牛棚戰力堪稱大聯盟頂尖，明年想要扳倒道奇仍有許多變數，必須開創許多有利條件，包括道奇戰力下滑，「或許有人會說，這齣戲碼早就看過了，畢竟大家一直在討論教士是否有望終結道奇分區霸權地位，這支球隊明年將再次發起衝擊，時間或許正穩穩地站在他們這一邊。」