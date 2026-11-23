兩屆塞揚獎史庫柏（Tarik Skubal）前天過30歲生日，今天就收到生涯最大份禮物，確定以9年4億5000萬美元合約加盟大都會隊，換算台幣高達148億3263萬；大都會官網直言「中了最大獎」，但這可能才剛開始而已，仍會繼續在自由球員市場尋求先發投手。

史庫柏前年、去年連續奪下美聯塞揚獎，今年在老虎、道奇隊合計26場先發投出12勝7敗、防禦率2.72，季後成為自由球員市場最大咖球員，引發搶人大戰，最近已經傳出大都會機會最大，最後結果也沒有意外，他的合約總值、平均年薪都創下大聯盟史上投手新紀錄。

史庫柏平均年薪達5千萬美元，未來如果完整執行合約，將會在大都會投到39歲；官網今天也列出新球季暫定5名投手，史庫柏當然是王牌投手，接著依序是麥克連恩（Nolan McLean）、史考特（Christian Scott）、索頓（Zac Thornton）、米納亞（Sean Manaea），其他包括千賀滉大、董天賜（Jonah Tong）、梅吉爾（Tylor Megill） 在內也有機會爭取一席之地。

大都會今年戰績74勝88敗在國聯東區排名墊底，官網指出，本月初在拉斯維加斯舉行的大聯盟總經理會議，球團棒球事務部總裁史登斯（David Stearns）指出，明年春訓展開之際，僅有麥克連恩、史考特確定占有先發輪值名額，這意味球隊仍有充裕空間再補進一名投手，霍梅斯（Clay Holmes）、金恩（Michael King）、平良海馬都是自由球員市場可選擇的人選。

官網特別提到，多位大都會球團人士表示，針對先發輪值的補強策略，仍在研擬後續行動。除了先發投手之外，牛棚也是補強重點，儘管上周才剛以3年1200萬美元合約簽下赫南德茲（Darwinzon Hernandez），目前後援投手陣容只有他和終結者威廉斯（Devin Williams）握有保障合約，仍可再引進多名投手強化牛棚戰力。