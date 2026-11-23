兩屆塞揚左投史庫柏（Tarik Skubal）新東家開獎！根據大聯盟官網記者費恩森（Mark Feinsand）揭露的消息，大都會隊以9年、4.5億美元（約台幣142億元）的合約簽下史庫柏，寫下大聯盟史上投手合約總值最高紀錄。

史庫柏在本月20日剛滿30歲，是今年季後最大咖的自由球員，動向備受關注。如今根據報導指出，在這場搶人大戰中，由大都會成功網羅這名塞揚強投，端出破紀錄大約與史庫柏達成簽約共識，但球隊尚未證實這項消息。

報導內容指出，史庫柏的合約包含4500萬美元的簽約金，有完整的不得交易條款，也沒有逃脫條款。

史庫柏與大都會這份9年4.5億美元的天價合約，刷新大聯盟投手合約總值最高紀錄，超越山本由伸與道奇隊簽下的12年、3.25億美約合約；平均年薪也寫下投手合約新高，超越韋蘭德（Justin Verlander）和薛則（Max Scherzer）的4333萬美元。