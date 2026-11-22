根據大聯盟官網報導，紐約大都會與陣中最具潛力年輕外野手尤因（A.J. Ewing）達成為期8年、總值9500萬美元延長合約協議。這份合約包含2035年價值2500萬美元的第9年球隊選擇權。這不僅是對尤因首個大聯盟賽季的肯定，更寫下了大都會隊史新頁，正式超越「美國隊長」萊特（David Wright）在2006年簽下的6年5500萬美元合約，成為大都會隊史規模最大的「薪資仲裁前」延長合約。

現年22歲的尤因於2023年選秀會第四輪被大都會選中，今年5月正式登上大聯盟舞台，儘管初登板時表現亮眼，但中間一度陷入嚴重打擊低潮；不過尤因展現了極佳的心理素質與調整能力，在球季最後25場比賽強勢反彈。在今年的新秀賽季，尤因在120場出賽中繳出打擊率.252、上壘率.324、長打率.376的成績單，敲出11支全壘打、43分打點，更以25次盜壘成功打破大都會隊史新秀紀錄。守備端方面，他站穩了中外野防區並展現優異的防守功力，必要時也能兼任角落外野手。最終他在國聯年度最佳新秀票選中獲得第9名。據球隊高層透露，來自俄亥俄州的尤因也曾真誠表達希望長期在紐約生活與效力的意願，這讓球團決定大膽投資。

在MLB生態中，光芒、釀酒人等小市場球隊常透過「仲裁前續約」提前鎖定新秀，勇士隊過去十年間也藉此成功綁定·亞古納（Ronald Acuna Jr.）與奧比斯（Ozzie Albies）等核心。相反地，財力雄厚的大都會過去極少開出這類合約，因為大市場球隊通常有足夠本錢等到球員進入自由市場後再行競價。

然而，尤因的年紀、天賦，以及備受肯定的職業態度與品格，讓他成為大都會眼中的特例。一位球團高層直言：「續約的所有跡象都指向正確的方向，他就是那種你會願意投資的人。」至於大都會接下來是否會比照辦理，提前與班奇（Carson Benge）、麥克連恩（Nolan McLean）或史考特（Christian Scott）等年輕好手洽談續約仍有待觀察。